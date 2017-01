Uutinen

Etelä-Saimaa: PEPO kiinnitti Hermes Palominon, hyökkääjällä myös yksi maaottelu Venezuelan paidassa Jalkapallon miesten Kakkosessa pelaava PEPO Lappeenranta on tehnyt sopimuksen venezuelalaisen hyökkääjä Hermes Palominon kanssa. Palomino, 28, on edustanut aikuisiällään kotimaassaan seitsemää eri seuraa. Lisäksi hän on pelannut Kolumbiassa, Bulgarian pääsarjassa Cherno Moren riveissä, Nicaraguan pääsarjassa Managua FC:ssä ja sen jälkeen Hong Kongissa Biu Chun Rangersissa. Vuonna 2011 Palomino pelasi Venezuelan maajoukkueessa harjoitusottelussa Puerto Ricoa vastaan. Lue koko uutinen:

