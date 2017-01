Uutinen

Etelä-Saimaa: Naisia toivotaan mukaan ringetteen—tutustumistreenit sunnuntaina Riitta Huikko ajautui ringettekentän laidalle tyttärensä Nooran aloitettua harrastuksen kolme vuotta sitten. Viime vuonna hän lupautui joukkueen apuohjaajaksi, sitten hänelle kävi niin kuin monelle harrastepiireissä.— Löysinkin itseni vakituisen ohjaajan paikalta, kun tyttöjen valmentaja lähti vaihtoon ulkomaille.Lappeenrantalainen Huikko vetää Lauritsalan Visan 10—14-vuotiaiden tyttöjen ringettejoukkueen harjoitukset kaksi kertaa viikossa. Motivaatiota häneltä kysytään sunnuntaisin, jolloin treenit ovat jo aamukahdeksalta.— Tytöille sunnuntaiaamu ei ole ongelma, pikemminkin meille vanhemmille. Mutta kyllä unenrippeet karisevat, kun pääsee jäälle.Tämän viikon sunnuntaina 5. helmikuuta Huikko toivoo näkevänsä jäällä isoja tyttöjä ja aikuisia naisia. Lauritsalan Visa järjestää avoimet harjoitukset valtakunnallisen ringetteviikon kunniaksi.— Toivoisimme, että saisimme perustettua naisten harrastejoukkueen.Jos naisten joukkue saadaan kasaan, sille olisi jo turnauskin luvassa kevättalvella.Huikko kannustaa, että ringetteen on helppo tulla mukaan. Kokeilukertaan tulevan ei tarvitse varustautua muulla kuin luistimilla ja kypärällä. — Taidoiksi riittää, että pysyy luistimilla. Tämä on leppoisa joukkuelaji, jossa pelataan hymyssä suin.Jääkiekon rajuus on Huikon mukaan ringettestä kaukana.— Ringette ei ole niin fyysistä kuin jääkiekko. Tämä vaatii enemmän taitoa kuin voimaaTyttöjen harrastuksen jatkuvuuden kannalta tarvittaisiin myös naisten joukkue. Nyt joukkueessa on niin suuri ikähaitari, että tytöt eivät voi kauan samassa sarjassa pelata.Lauritsalan Visan avoimet ringetteharjoitukset naisille Kisapuiston harjoitushallissa sunnuntaina 5.2. kello 8—9.30 Lue koko uutinen:

