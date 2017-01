Uutinen

Etelä-Saimaa: Melua ja tärinää ei voi kokonaan poistaa, mutta niiden haittoja voi pienentää Saimaan kanavan ja Karjalan radan lähistöllä asuvat ihmiset esittivät viime keväänä yleisötilaisuudessa huolensa uuden radan melu- ja tärinähaitoista. Radan rakennuttaja eli Liikennevirasto on nyt tehnyt uuden meluntorjuntasuunnitelman, jossa se esittää parannusehdotuksia näihin haittoihin. Uusi suunnitelma on pian valmis, ja se tulee sekä nähtäväksi että kommentoitavaksi Liikenneviraston ja Lappeenrannan kaupungin nettisivuille helmikuun puolivälin jälkeen. Saimaan kanavan ratasilta korvataan kaksiraiteisella rautatiesillalla. Kaksiraiteista osuutta rakennetaan noin kilometri Saimaan kanavan kummallekin puolelle. Uuden sillan hinta on kahdeksan miljoonaa euroa, ja samanhintainen silta valmistuu myös Imatralle. Sillat ovat osa Imatra—Luumäki rataosan perusparannusta, jonka kustannusarvio on noin 200 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä raideliikenteen melulle ja tärinälle Saimaan kanavan tienoilla altistuu yöaikaan vajaat 2 000 ihmistä ja tulevaisuudessa noin 2 500. — Kun asennamme meluntorjuntakaiteet vyöhykkeiden mukaan, altistujien määrä saadaan putoamaan 1 400:ään, Liikenneviraston suunnittelija Maija Salonen sanoo. Melu ja tärinä haittaavat eniten öisin, kun on hiljaista ja kiskoilla kulkee raskaita tavarajunia. Kovaan maapohjaan rakennettava uusi silta ei sinällään Salosen mukaan aiheuta lisää melua tai tärinää. Liikenneviraston lisäselvityksissä tutkittiinkin, miten ratapenkereiden vanhempia pehmeikköosuuksia voitaisiin parantaa niin, että raideliikenteen aiheuttama melu ja tärinä alueella vähenisivät. — Keinoja löytyy kaksikin: penkereisiin voidaan asentaa tärinänvaimennusmatot tai kiskon ja pölkyn päälle voidaan suoraan asentaa vaimennus. Lue koko uutinen:

