Etelä-Saimaa: Matti Suur-Hamari taistelee paralumilautailun maailmanmestaruuksista Kanadassa — ”Täältä on loistavia muistoja” Matti Suur-Hamari vastaa puhelimeen hotellihuoneessaan Big Whiten lumisten vuorten katveessa. Kello lähentelee Suomessa iltaseitsemää, mutta kaukana Brittiläisessä Kolumbiassa pirisevät vielä herätyskellot. — Odotahan, kaivelen matkalaukusta adapterin, että saan tähän kännykkään virtaa, Suur-Hamari sanoo. Kokenut maailmanmatkaaja osaa valmistautua kaikkeen, sähköjärjestelmien eroista lähtien. Lumilautailijan päivän ohjelmassa on haastattelun jälkeen matkaväsymyksen taltuttamista. — Tänään pitäisi saada jo kroppaan liikettä. Se tapahtuu erilaisten liikkuvuusharjoitteiden kautta ja tietysti mäessä kruisailemalla. Lauantai on kauden tärkein päivä Suur-Hamarille, sillä hän taistelee tuolloin paracrossin maailmanmestaruudesta. Imatralla lapsuutensa viettänyt lautailija voitti tuon tittelin kaksi vuotta sitten La Molinassa. — Big Whitessa olen käynyt kolme tai neljä kertaa. Täältä on loistavia muistoja. Kaikista maailmancupin kilpailuista Big White on aina ollut yksi suosikeistani. Sivulajissaan banked slalomissa Suur-Hamari kilpailee ensi viikon tiistaina. Siinäkin näytöt tältä kaudelta puoltavat suomalaisen menestymismahdollisuuksia. Kauden ensimmäisessä maailmancupin kisassa Hollannissa hän sijoittui jälleen mestarisuosikkeihin lukeutuvan Evan Strongin jälkeen toiseksi. Lue koko uutinen:

