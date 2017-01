Uutinen

Etelä-Saimaa: Koesoitto on kova työhaastattelu — orkesteri uusiutuu voimakkaasti Lauri Kärrylä raapii päätään Lappeenrannan musiikkiopiston opetushuoneessa. Telineessä on Haydnin ja Schumannin sellokonserttojen nuotit. Sibelius-Akatemian opiskelija viilaa vielä biisejä pian alkavaa kaupunginorkesterin koesoittoa varten. — Pienessä sinfoniaorkesterissa soittajalla on paljon vastuuta, eikä kukaan huku massaan, Kärrylä perustelee Lappeenrannan kiinnostavuutta. Orkesterin toinen sellistin vakanssi oli auki. Paikkaa haki 15 muusikkoa, joista saapui näyttämään osaamistaan. Kello lähestyy koesoittoa. Hakijat on haastateltu, ja he kokoontuvat musiikkiopiston aulaan. Hakijoiden odotellessa Helkiö-saliin nousee sermi, jonka takana hakijat soittavat valintaraadille. — Se on julmaa puuhaa. Hetkessä on paljon pelissä, orkesterin klarinetisti Jorma Lautanen toteaa. Lautasen oma koesoitto oli vuonna 1989. Valintaraadin jäsen hän on orkesterin luottamusmiehenä ja Muusikkojen liiton edustajana. — Valvon tiettyjen asioiden toteutumista. Tätä työpaikkaa ei saa puhumalla eikä suhteilla, vaan näyttämällä kykynsä. Työntekijän valinta koesoitolla on armoton, mutta reilu tapa. Jokaisella hakijalla on tasapuolinen mahdollisuus esittää taitonsa. Orkesterilla kykykilpailuja on lukuisia tänä vuonna. Sellistin ohella haussa on ykkös- ja kakkosviulisti sekä lyömäsoittaja. Lue koko uutinen:

