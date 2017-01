Uutinen

Etelä-Saimaa: Kerhokeskus Koskis kiinni kahdeksi viikoksi Imatralla — käynnissä sisäilmastoon liittyvät tutkimukset Kerhokeskus Koskis Imatralla suljetaan kahdeksi viikoksi. Syksyn aikana muutama Koskiksen tiloissa toiminut henkilö on ilmoittanut kärsivänsä sisäilmaongelmista kerhokeskuksessa. Kiinteistö on ollut sisäilmatyöryhmän seurannassa. Käyttäjäkokemusten perusteella tiloissa on käynnistetty sisäilmastoon liittyvät tutkimukset, joista keskiviikkona alkavat rakenteiden avaukset. Useampi Koskiksessa toiminut henkilö on kärsinyt sisäilmaongelmiin viittaavista oireista. Hyvinvointikoordinaattori Arja Kujala Imatran kaupungilta ei halua eritellä ovatko oireilleet Koskiksen työntekijöitä vai käyttäjiä. — Useampia yhteydenottoja on eri tahoilta tullut. Ensimmäiset syys-lokakuussa, Kujala vahvistaa. — Oireet ovat olleet hengitystieoireita, iho-oireita ja silmien ärsytystä. Imatran kaupungin sisäilmatyöryhmä tiedotti tiistaina 31. tammikuuta, että helmikuun alusta lukien Koskis sulkee ovensa kahdeksi viikoksi nimenomaisesta syystä. Tiedotteessa kerrottiin, että sisäilmastoa on alettu tutkia. Sisäilmastolla tarkoitetaan rakennuksen ympäristötekijöitä, jotka vaikuttavat ihmisen terveyteen ja viihtyvyyteen. Tällaiseksi lasketaan muun muassa rakennuksen siisteys, ilmanvaihto, lämpö- ja kosteusolosuhteet. Tilojen terveellisyyttä ja turvallisuutta arvioidaan säännöllisesti. Myös Koskis on ollut sisäilmatyöryhmän seurannassa. Oireista johtuen sisäilmastoon liittyvät tutkimukset on käynnistetty nyt. Keskiviikkona paikan päällä aloitetaan rakenteiden avaukset, joiden vuoksi tilat suljetaan kahdeksi viikoksi. — Siellä avataan yksittäisiä rakenteita. Katsotaan millaista rakennustekniikkaa on ollut. Kyseessä on enemmänkin varmistustoimenpide, Kujala sanoo. Hän uskoo, että tilat saatetaan saada auki jo aikaisemmin, mutta nyt on tiedottettu varmuuden vuoksi kahdesta viikosta. Toimenpiteillä halutaan nyt varmistaa tiloissa toimivien henkilöiden turvallisuus ja terveys. — Tietysti toivomme, että tilat saadaan auki jo aikaisemmin. Nuorille ja muille Koskiksen käyttäjille ei järjestetä korvaavia tiloja Koskiksen suljettuna olemisen ajaksi. Nuoriso-ohjaajat jalkautuvat kouluille ja muille nuorisotiloille. Toimistotöitä he voivat tehdä kaupungintalolla. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/31/Kerhokeskus%20Koskis%20kiinni%20kahdeksi%20viikoksi%20Imatralla%20%E2%80%94%20k%C3%A4ynniss%C3%A4%20sis%C3%A4ilmastoon%20liittyv%C3%A4t%20tutkimukset/2017521852113/4