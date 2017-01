Uutinen

Etelä-Saimaa: Kehruuhuone 200 -näytelmän lisäesityksetkin vetävät — päivänäytökset jo loppuunmyyty Kehruuhuone 200 -musiikkinäytelmän helmikuun esitykset Lappeenrannan Linnoituksessa kiinnostavat yleisöä. Näytelmästä on 8.—11. helmikuuta viisi lisäesitystä, joista kaksi päivänäytöstä on loppuunmyyty. Iltanäytöksiin on vielä lippuja saatavana. Kehruuhuone 200 -näytelmää esitettiin viime vuoden marraskuussa yhdeksän kertaa, joista kahdeksan oli loppuunmyytyjä. Näytelmä kertoo Lappeenrannan Linnoitukseen vuonna 1816 perustetun Kehruuhuoneen tarinan naisvankilakaudesta nykyiseksi kulttuuri- ja tapahtumakeskukseksi. Marika Kesselin käsikirjoittamassa näytelmässä on mukana 30 eri-ikäistä näyttelijää, laulajaa, tanssijaa ja muusikkoa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/31/Kehruuhuone%20200%20-n%C3%A4ytelm%C3%A4n%20lis%C3%A4esityksetkin%20vet%C3%A4v%C3%A4t%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89p%C3%A4iv%C3%A4n%C3%A4yt%C3%B6kset%20jo%20loppuunmyyty/2017121851336/4