Kerhokeskus Koskis kiinni kahdeksi viikoksi Imatralla — käynnissä sisäilmastoon liittyvät tutkimukset

Etelä-Saimaa: Imatran Koskis kiinni kahdeksi viikoksi — käynnissä sisäilmastoon liittyvät tutkimukset Kerhokeskus Koskis Imatralla suljetaan kahdeksi viikoksi. Syksyn aikana muutama Koskiksen tiloissa toiminut henkilö on ilmoittanut kärsivänsä sisäilmaongelmista kerhokeskuksessa. Kiinteistö on ollut sisäilmatyöryhmän seurannassa. Käyttäjäkokemusten perusteella tiloissa on käynnistetty sisäilmastoon liittyvät tutkimukset, joista huomenna alkavat rakenteiden avaukset. Lue koko uutinen:

