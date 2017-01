Uutinen

Etelä-Saimaa: Hiitolanjoki helmeilee ensimmäisenä Etelä-Karjalan juhlavuoden kohteista Suomen luonnonsuojeluliitto on nimennyt Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi sata luontohelmeä eri puolilta maata. Etelä-Karjalassa niitä on kolme, joista ensimmäisenä esittelyyn tulee Hiitolanjoki Haarikon valuma-alueineen. Hiitolanjoki laskee Rautjärvellä rajan ylitse. Valuma-alue ulottuu Etelä-Savon puolelle. Suomen Luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry esittelee Hiitolanjokea ja sen valuma-alueita Rautjärvellä ensi lauantaina 4. helmikuuta järjestettävässä tapahtumassa. Ohjelmassa on aamupäivällä seminaari Rautjärven kunnantalolla Simpeleellä. Iltapäivällä on retkeily Hiitolanjoelle. — Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. Sen riskin otamme, että seminaarissa tilaa ei ole enemmälle kuin 60 osallistujalle, vs. aluepäällikkö Anna Vuori Luonnonsuojeluliitosta kertoo. Anna Vuoren mukaan Hiitolanjoki tarjoaa hyvin monenlaisia luontoarvoja vesissään, rannoillaan sekä lähimetsissään. Likikään kaikkia alueen hienouksia ei ole vielä edes löydetty, Vuori sanoo. Punkaharjun puolelle ulottuva Haarikko on Hiitolanjoen valuma-alueiden yhtä haaraa. Luontoväki toivoo Haarikon metsäluonnon säilyvän mahdollisimman koskemattomana. Alueella metsiä omistavien yhtiöiden kanssa käydään jatkuvaa neuvonpitoa, Vuori kertoo. Hiitolanjoki-tapahtuman päivä 4. helmikuuta on Suomi 100 -juhlavuoden ensimmäinen luontopäivä. Jatkoa seuraa keväämmällä. Etelä-Karjalan muita esiteltäviä luontohelmiä ovat Kemppilän Suurisuo Ruokolahdella ja Konnunsuon Höytiönsuo Lappeenrannassa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/31/Hiitolanjoki%20helmeilee%20ensimm%C3%A4isen%C3%A4%20Etel%C3%A4-Karjalan%20juhlavuoden%20kohteista/2017121850040/4