Uutinen

Etelä-Saimaa: Entisessä Meltolan kipsassa Imatralla tehdään aitoitalialaista pizzaa Yrittäjä Manu Hafdallah on onnellinen Suomessa, koska täällä on kaikkein tärkein, eli perhe. Entisestä kotimaastaan Italiasta hän kaipaa ilmastoa, kahvia ja tuoreita, auringonpaisteelta maistuvia kasviksia. Toisaalta hän tekee parhaansa tuodakseen palan Italiaa Suomeen. Manu Hafdallah avasi Imatran Meltoaan Bella Napoli -pizzerian vajaat kaksi vuotta sitten. Pikkuisessa ravintolassa soi italialainen musiikki. Pizzat paistuvat italialaisessa puu-uunissa, perinteiseen tapaan avotulella. Pizzaan yrittäjä käyttää vain italialaisia jauhoja ja maailman parhaaksi mainostamiaan San Marzano -tomaatteja. Tärkeintä on kuitenkin intohimo. Työtä pitää rakastaa, Manu Hafdallah sanoo. Jos raha ratkaisisi, hän käyttäisi halvempia raaka-aineita. Mieluummin yrittäjä tinkii kuitenkin katteesta. Toistaiseksi kaikki menee, mitä kassaan tulee. Asiakaskunta on pienessä kaupungissa rajallinen. Yrittäjä kuitenkin luottaa, että hyvä sana kiirii kauas, ja hyvin tehty työ vielä palkitaan. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/31/Entisess%C3%A4%20Meltolan%20kipsassa%20Imatralla%20tehd%C3%A4%C3%A4n%20aitoitalialaista%20pizzaa/2017521848207/4