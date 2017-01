Asiantuntija: Verotus mökkikuntaan kotipaikkakunnan kustannuksella olisi perustuslain kannalta hankala kysymys

Kuva: Mikko Koivisto

Verotuksen siirtäminen kunnasta toiseen saman vuoden aikana on hankala kysymys perustuslain näkökulmasta, sanoo hallitusneuvos Panu Pykönen valtiovarainministeriöstä.



Perussuomalaisten puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soini heitti viikonloppuna ilmoille ajatuksen siitä, että kansalainen voisi maksaa veronsa mökkipaikkakunnalleen siellä lomailemaltaan ajalta.



Hallitusneuvos Pykönen muistaa, että ajatus on tullut menneinä vuosina esille erilaisissa yhteyksissä, mutta ei ole edennyt virallisesti.

— Kuntien verotusoikeus on säädetty perustuslaissa, ja vakiintuneesti on katsottu, että kunnan verotusoikeus on nimenomaan kotikunnan verotusoikeus.



Pykösen mukaan olisi siis ongelmallista vaihtaa verotuspaikkakunnaksi joku muu kuin vakituinen kotipaikkakunta.

— Siinä tavallaan vietäisiin pois kotikunnan verotusoikeus

Soinin mukaan verotus voisi olla vapaaehtoinen.

— En ihan tarkkaan tiedä, mitä hän on ajatellut siinä, Pykönen toteaa.

— Jokainen saa tietenkin lahjoittaa rahaa, mutta se ei ole verotusta. Verotuksessa pitää olla selkeästi säädelty, millä perusteella vero maksetaan.