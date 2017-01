Uutinen

Etelä-Saimaa: Virtuaalitodellisuus voi mullistaa lähitulevaisuudessa sekä viihdeteollisuuden että tapamme tehdä työtä Virtuaalitodellisuudesta tulee lähivuosina miljardiluokan liiketoimintaa. Tässä liiketoiminnassa viihdeteollisuus kulkee eturintamassa. Ensimmäiset kuluttajille tarkoitetut virtuaalilasit ovat jo kauppojen hyllyillä. Työnteon mullistaa tulevaisuudessa lisätty todellisuus. AR-lasien avulla digitaalisesti luodut kolmiulotteiset esineet, oliot ja maisemat lisätään osakasi todellista maailmaa. — Meillä on molempien suhteen kovat odotukset, Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori Aki Mikkola sanoo. Viihdeteollisuudelle edes taivas ei ole rajana, kun VR-laseille keksitään innovaatioita ja sisältöjä. Teollisessa toiminnassa niiden käytölle on Mikkolan mukaan kuitenkin omat rajoituksensa. — Kun olet tämän VR-lasien virtuaalimaailman sisällä, et voi nähdä edes omia käsiäsi, Mikkola selvittää. Työnteolle lähes loputtomasti erilaisia mahdollisuuksia tarjoaa lisätty todellisuus. — Esimerkiksi kaivoksessa koneita voidaan käyttää turvallisesti maanpinnalta käsin. Samoin vaarallisissa raivaus ja purkutehtävissä työkoneen kuljettaja voi ajaa konetta matkan päästä, Mikkola mainitsee esimerkkejä. Lue aiheesta lisää päivän Etelä-Saimaasta tai mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/30/Virtuaalitodellisuus%20voi%20mullistaa%20l%C3%A4hitulevaisuudessa%20sek%C3%A4%20viihdeteollisuuden%20ett%C3%A4%20tapamme%20tehd%C3%A4%20ty%C3%B6t%C3%A4/2017121838786/4