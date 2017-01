Uutinen

Etelä-Saimaa: Viisi Imatran kaupunginjohtajan paikkaa hakenutta haastatellaan — mukana Kujansivu, Huuskonen ja Hilden Viisi Imatran kaupunginjohtajan paikkaa hakenutta haastatellaan, tiedottaa Imatran kaupunki. Haastattelut on tarkoitus pitää 10. helmikuuta. Haastateltavien joukossa on Lappeenrannan viestintäjohtaja Alina Kujansivu. Mukana on myös Parikkalan kunnanjohtaja Vesa Huuskonen sekä Puumalan kunnajohtaja Matias Hilden. Asiasta päätti kaupunginjohtajan viran täyttöä valmisteleva haastatteluryhmä, joka kokoontui tänään maanantaina 30. tammikuuta. Lue koko uutinen:

