Uutinen

Etelä-Saimaa: Sauli Niinistö lupautui Imatran Itä—Lännen suojelijaksi Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on lupautunut Imatralla järjestettävän pesäpallon Itä—Länsi -tapahtuman suojelijaksi. Arvo-ottelut pelataan Ukonniemen monitoimistadionilla kesä–heinäkuun vaihteessa osana Suomen 100-vuotisjuhlallisuuksia. Myös kansallispelimme pesäpallo juhlii kuluvana vuonna. Lauri ”Tahko” Pihkala sai kehitystyönsä päätökseen 95 vuotta sitten, kun ensimmäiset viralliset pesäpallo-ottelut pelattiin kaudella 1922. Itä—Länsi -perinne on puolestaan 85-vuotias, sillä ensimmäinen Itä—Länsi pelattiin Helsingin Hesperian kentällä 2. lokakuuta 1932. — Pesäpallo on rakentunut omaleimaiseksi osaksi suomalaisuutta ja Itä—Länsi yhdeksi sen vuosittaisista huippuhetkistä. Koko pesäpalloyhteisöllä on suuri kunnia saada tasavallan presidentti Itä—Lännen suojelijaksi maamme juhlavuonna, Pesäpalloliiton puheenjohtaja Ossi Savolainen toteaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/30/Sauli%20Niinist%C3%B6%20lupautui%20Imatran%20It%C3%A4%E2%80%94L%C3%A4nnen%20suojelijaksi/2017521848208/4