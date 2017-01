Uutinen

Etelä-Saimaa: Sari Pöyhönen jättää riitaisan Imatran SDP:n ja lähtee kunnallisvaaleihin kokoomuksen ehdokkaana SDP:n entinen kaupunginvaltuutettu Sari Pöyhönen sai tarpeekseen demareitten riitelystä Imatralla. Hän lähtee kevään kunnallisvaaleihin kokoomuksen ehdokkaana. Ratkaisu oli lopulta helppo. Imatran kaupunginvaltuustossa on Pöyhösen mielestä hyvä yhteishenki ja halu viedä Imatran asioita eteenpäin. Hyvä henki ei ole kuitenkaan yltänyt demareitten valtuustoryhmään saakka. Demareita hallittiin Pöyhösen mukaan tiukalla ryhmäkurilla, mahtipontisuudella ja pelottelulla. Ryhmäkokouksissa asioita olisi pitänyt selventää ja syventää. Lopputulos oli kuitenkin päinvastainen. Hän moittii valtuustoryhmän puheenjohtajaa Heikki Luukkasta huonosta johtamisesta. — Tuntuu, että politiikan teko on demareille hirveän paljon tärkeämpää kuin asiakysymykset. Asioiden taustoittaminen, porukalla miettiminen ja päätöksenteko vaikuttavat olevan sivuseikka, Pöyhönen ihmettelee. Erityisen pahoilla mielin hän on seurannut farssia kaupunginvaltuuston puheenjohtajan paikasta. Tiina Wilén-Jäppinen (sd.) oli hänen läheinen ystävänsä. Pöyhönen uskoo tietävänsä, mitä Wilén-Jäppinen olisi halunnut. Ei ainakaan tätä, hän sanoo. — Tiina ei olisi ikinä halunnut sitä, että SDP jättää käyttämättä puheenjohtajan paikan. Tämä menettely ei millään muotoa kunnioita hänen muistoaan. Tiina jos kuka olisi ensimmäisenä mennyt asia edellä ja sanonut, että tämä asia pitää hoitaa alta pois tsip tsap tsup. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/30/Sari%20P%C3%B6yh%C3%B6nen%20j%C3%A4tt%C3%A4%C3%A4%20riitaisan%20Imatran%20SDP%3An%20ja%20l%C3%A4htee%20kunnallisvaaleihin%20kokoomuksen%20ehdokkaana%20/2017521844088/4