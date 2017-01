Uutinen

Etelä-Saimaa: Ruokolahden valtuuston puheissa oli kaksi kärkeä: äänestysalueet ja Tiilikaisen jäähyväiset Ruokolahden kunnanvaltuuston käsittelyssä oli maanantaina kaksi puheisiin innostanutta asiaa. Ne olivat tulevista äänestysalueista päättäminen ja viimeisen valtuustokouksensa istuneen ministeri Kimmo Tiilikaisen (kesk.) jäähyväiset.Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen Ruokolahden äänestysalueiden vähentämisestä. Kevään kuntavaaleissa alueita on vielä perinteiset yhdeksän, mutta sen jälkeen koko kunta muodostaa vain yhden äänestysalueen, jolla on yksi äänestyspaikka.Jo kunnanhallituksessa lisäalueita tinkinyt Timo Kärki (kok.) toi valtuustoon uuden esityksen kolmesta äänestysalueesta ja -paikasta. Kärjen perustelu ehdotukselle oli kunnan laajuus, mistä johtuen monen äänestäjän matka vaalipaikalle pitenee muutoksilla. Topi Heinänen (kesk.) näki yhden äänestysalueen käytännön suojelevan vaalisalaisuutta parhaiten.Äänestyksessä kunnanhallituksen ehdotus oli kannatetumpi luvuin 20-7. Vähemmistön muodostivat kokoomus ja perussuomalaiset.Helmikuussa helsinkiläistyvän Kimmo Tiilikaisen valtuusto hyvästeli kiitoksin. Puheenjohtaja Jouko Savolainen (kesk.)kiitti lähtijää yhteistyöhakuisesta ja -kykyisestä työskentelytavasta, mistä kokemattomampien päättäjien on ollut hyvä ottaa mallia.Tiilikainen kumarsi omat kiitoksensa päättäjäkollegoille kakkukahvit tarjoten, ja mielenkiintoisista ja rakentavista 16 vuodesta näitä kiittäen. Lue koko uutinen:

