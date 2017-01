Uutinen

Etelä-Saimaa: Puumalan rengastiehanke toteutuu — pelastuslaitos tarjosi vanhaa öljyntorjuntalauttaa yhteysalukseksi Saimaan yli Vuosia vireillä ollut Puumalan rengastiehanke on toteutumassa. Mahdollisesti jo ensi kesänä Lintusalon ja Hurissalon saarien välillä liikennöi päivittäin lautta, jolla polku- ja moottoripyöräilijät pääsevät saarelta toiselle. Puumalan kunnanhallitus päätti maanantaina vuokrata Etelä-Savon pelastuslaitokselta Norppa II -öljyntorjuntalautan kuljettamaan matkailijoita. Pelastuslaitos on saanut Puumalaan uuden öljyntorjuntalautan eikä vanhalle ole enää päivittäistä käyttöä. Se tarjosi lauttaa kunnalle Lintusalon ja Hurissalon välisen yhteysliikenteen järjestämiseksi. Edellytyksenä on kuitenkin se, että lautta pysyy pelastuslaitoksen omistuksessa, ja se on tarvittaessa käytettävissä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/30/Puumalan%20rengastiehanke%20toteutuu%20%E2%80%94%20pelastuslaitos%20tarjosi%20vanhaa%20%C3%B6ljyntorjuntalauttaa%20yhteysalukseksi%20Saimaan%20yli/2017242/4