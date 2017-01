Uutinen

Etelä-Saimaa: Parikkalassa kadonneen kalastajan etsinnät jatkuvat — epäillään eksyneen ja hukkuneen Sukeltajat jatkoivat Parikkalassa kadonneen kalastajan etsintöjä maanantaina. Miehen auto löytyi järven pohjasta Särkisalmen lahdelta perjantai-iltana. Rikoskomisario Jyrki Hänninen Kaakkois-Suomen poliisista kertoo, että 63-vuotiaan parikkalalaismiehen epäillään hukkuneen. — Oletamme, että hän on eksynyt sumuisessa kelissä ja vahingossa ajanut sulaan. Mies lähti laskemaan verkkoja autolla. Kun kalastaja ei ollut palannut, katoamisesta ilmoitettiin hätäkeskukseen perjantai-iltana noin kello 19. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen sukeltajat etsivät miehen ruumista maanantaina. Etsintöjä vaikeuttaa kova virtaus. On mahdollista, että vainaja on ajautunut virtauksen mukana kauas auton löytöpaikasta. — On hyvinkin mahdollista, ettei vainaja löydy sukeltamalla, Hänninen sanoo. Hännisen mukaan etsintöjen kestosta päätetään myöhemmin. Myös auto nostetaan Simpelejärvestä, mutta Hänninen ei maanantaina osannut sanoa annetaanko noston odottaa, että jäät lähtevät. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/30/Parikkalassa%20kadonneen%20kalastajan%20etsinn%C3%A4t%20jatkuvat%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89ep%C3%A4ill%C3%A4%C3%A4n%20eksyneen%20ja%20hukkuneen/2017121848709/4