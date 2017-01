Uutinen

Etelä-Saimaa: Ossi Vilhun yritys kaadatti suojellut puut 2014 Armilan koululla — Nyt korvaavista istutuksista on viimein sovittu Lappeenrannan vanhan Armilan koulun korjanneen Assi Groupin toimitusjohtaja Ossi Vilhu on kaadattanut luvatta puita koulun vierestä. Suojellulta arboretum-alueelta on kaadettu 14 kookasta puuta sekä 11 pienempää puuta ja pensasta vuonna 2014. Muualta on kaadettu lisäksi yhdeksän puuta. Kaupungin rakennustarkastaja Päivi Salmisen mukaan asemakaavassa merkitty suojeltu arboretum on tuhottu täysin. Kaupunki vaati puiden uudelleenistutusta jo vuonna 2014. Rakennuslautakunta käsittelee asiaa tiistaina. Esityslistalla on vaatimus, että palautusistutus tehdään heinäkuun alkuun mennessä. Markku Hokkanen Assi Groupista sanoo, että asia on nyt järjestetty. — Me olemme tilanneet sen palautustyön jo tehtäväksi. Vilhu on ollut viime aikoina esillä Kaunis Veera -patsashankkeen takia. Vilhu lahjoittaa patsaan kaupungille, jos se sijoitetaan Raatihuoneen puistoon. Asian tuominen teknisen lautakunnan päätettäväksi on venynyt. Rakennusvalvonta sai tiedon kaadetuista puista kesällä 2014. Vilhun tuolloisen selvityksen mukaan ensisijaisena toiveena oli, että Armilan koulun uudistettu julkisivu saa arvoisensa edustan. Puustoa oli raivattu, mutta Vilhun mukaan ei kaavassa säilytettäväksi määrättyjä puita. Joka tapauksessa suojellut puutkin oli kaadettu. Kaupunki vaati vuoden 2014 marraskuussa Assi Groupia palauttamaan arboretum-puiston kaupunginpuutarhurilta saatavien ohjeiden mukaisesti. Assi Group pyysi istutuksille jatkoaikaa, ja lupasi, että työ tehtäisiin seuraavana keväänä. Ei tehty. Kun tarkastusinsinööri tarkasti tontin viime lokakuussa, ”siinä kasvoi lähinnä heinikkoa”. Vilhulle viime marraskuussa lähetetyssä selvityspyynnössä todetaan, että uusi määräaika ja velvoite istutuksille annettaisiin sakon uhalla. Tällä kertaa Vilhu vetosi selvityksessään siihen, että käy ”hyvässä yhteistyössä” neuvotteluja kaupungin kanssa viereisen tontin (Armilan u-koulun) kaupasta ja kyseisen tontin lisärakentamisesta, ja se voisi vaikuttaa arboretum-alueeseen. Kaupungin tekninen johtaja vt Pasi Leimi ja kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä kuitenkin kiistivät, että vireillä olisi istutettavan tontinosan poistaminen kaavasta. Salmisen mukaan Assi Groupin käsityksestä huolimatta kaupunki ei ole muuttamassa tontin arboretumin asemakaavaa. — Puiston tuhoaminen ei laukaise muutostarvetta kaavaan, toteaa Salminen. Viimeinen selvityspyyntö Assi Groupille lähti 9. tammikuuta. Viime keskiviikkona Assi Groupin asiamies Markku Hokkanen antoi selvityksen ja istutussuunnitelmat. Hokkasen mukaan tarkoitus ei ole ollut viivyttää puiston palauttamista vaan saada aikaan parempi puistosuunnitelma. Hokkasen mukaan arboretumin puut kaadettiin, koska koulurakennukseen oli kohdistunut ilkivaltaa ja puut olivat tarjonneet siihen näkösuojaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/30/Ossi%20Vilhun%20yritys%20kaadatti%20suojellut%20puut%202014%20Armilan%20koululla%20%E2%80%94%20Nyt%20korvaavista%20istutuksista%20on%20viimein%20sovittu/2017121838666/4