Etelä-Saimaa: Oikeus tuomitsi useista varkauksista tuomitun teini-ikäisen ehdottomaan vankeusrangaistukseen Teini-ikäinen poika on tuomittu varkauksista ja avunannosta varkauden yritykseen viiden kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. 17-vuotias poika murtautui viime syksynä lappeenrantalaiseen taloon, josta hän anasti muun muassa lompakon ja autonavaimet. Avaimilla tuomittu pääsi pakettiautoon, jonka hän otti käyttöönsä. Pakettiauto vaurioitui tuomitun käytössä. Autosta hän varasti työkaluja. Tuomittu kuljetti pakettiautolla kaksi nuorta miestä Hakalin R-kioskille, jonne miehet murtautuivat. He eivät kuitenkaan anastaneet mitään. Etelä-Karjalan käräjäoikeus perusteli 17-vuotiaan ehdotonta vankeustuomiota sillä, että hänet on tuomittu samankaltaisista rikoksista useita kertoja. Lisäksi hänet velvoitettiin maksamaan korvauksia noin 3 500 euroa. Kioskiin murtautuneet miehet tuomittiin varkauden yrityksestä 10:een ja 60 päiväsakkoon. Tuomiot eivät ole lainvoimaisia. Lue koko uutinen:

