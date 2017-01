Uutinen

Etelä-Saimaa: Näin soivat jäiset instrumentit Imatran iglussa — Katso video! Kitara, marimba, rummut, didgeridoo... mitä näitä instrumentteja onkaan, ja kaikki jäästä! Ne soivat viikonloppuisin Imatralla Vuoksen Varpasaareen iglussa, joka on myös jäästä rakennettu. Puolipallon muotoinen iglu soittimineen on noin 25 hengen konserttisali, jossa SounDome-niminen ryhmä aloitti konsertit 21. tammikuuta. Jääkonsertteja on luvassa lauantaisin kello 18 ja sunnuntaisin kello 14 helmikuun loppuun saakka, jos sää sallii. Oheinen video on taltioitu lauantain 28. tammikuuta konsertista. Lue koko uutinen:

