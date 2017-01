Uutinen

Etelä-Saimaa: Mika Rikman SaiPan yritysmyyjäksi SaiPaan on pestattu uusi yritysmyyjä. Tehtävään valittu lappeenrantalainen Mika Rikman aloittaa helmikuun alusta. 48-vuotias Rikman on toiminut myyntitehtävissä vuodesta 1998, viimeiset neljä vuotta vähittäiskaupassa yrittäjänä. Hänellä on pelaajataustaa SaiPan junioreista, joissa hän pelasi A-nuoriin asti. Liiga-SaiPa Oy:n toimitusjohtaja Marko Ekin mukaan yritysmyyjän tehtävään oli kovasti kiinnostusta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/30/Mika%20Rikman%20SaiPan%20yritysmyyj%C3%A4ksi/2017121845951/4