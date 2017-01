Uutinen

Etelä-Saimaa: Maria Tyyster yllättyi Dire Straitsin huomiosta — ”Tehdään keikkaa samalla porukalla myöhemminkin” Hyvin yllättynyt olen, sanoo tangokuningatar Maria Tyyster päätymisestään Dire Straits -yhtyeen Facebook-sivuille. Siellä pyörii video Tyysterin, Kimmo Hölkin ja Sami Kurjen esiintymisestä Lappeenrannan Kolme lyhtyä -ravintolassa 20. tammikuuta. Facebook-levitykseen pääsi trion tulkinta Dire Straitsin Water of love -biisistä. — Laitettiin video Youtubeen, sieltä olivat sen bonganneet, Tyyster kertoo. Lappeenrannassa syntynyt ja Taipalsaarella varttunut Maria Tyyster on vuoden 2014 tangokuningatar. Kimmo Hölkki ja Sami Kurki ovat lappeenrantalaisille tutun Suuret setelit -bändin jäseniä. Tyyster kertoo esiintyneensä Suurten setelien kanssa jonkun kerran, mutta tälle kokoonpanolle Kolmen lyhdyn keikka oli ensiesiintyminen. — Sami on miun entinen pomo. Hänen kanssaan on tehty joitakin musiikkijuttuja yhdessä. Ajateltiin, että mennään pubiin soittelemaan ja pyydettiin Kimmo mukaan. Tyyster ei lähde arvailemaan, mitä Dire Straitsin Facebook-sivuilla esiintymisestä mahdollisesti seuraa. — Mutta tällä samalla porukalla aiotaan tehdä keikkaa myöhemminkin. Maria Tyyster asuu nykyään Säkylässä ja saa lapsen kolmen viikon kuluttua. Sitä ennen hänellä on vielä kolme esiintymistä. — Sen jälkeen vappuna keikoille taas ja ensi kesänä kesäteatteriin Mäntyharjulla, Tyyster kertoo. Lue koko uutinen:

