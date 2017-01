Uutinen

Etelä-Saimaa: Maria Tyyster yllättyi Dire Straits -huomiosta — ”Tehdään keikkaa samalla porukalla myöhemminkin” Hyvin yllättynyt olen, sanoo tangokuningatar Maria Tyyster päätymisestään Dire Straits -yhtyeen fanisivuille Facebookissa. Siellä pyörii video Tyysterin, Kimmo Hölkin ja Sami Kurjen esiintymisestä Lappeenrannan Kolme lyhtyä -ravintolassa 20. tammikuuta. Facebook-levitykseen pääsi trion tulkinta Dire Straitsin Water of love -biisistä. — Laitettiin video Youtubeen, sieltä olivat sen bonganneet, Tyyster kertoo. Lappeenrannassa syntynyt ja Taipalsaarella varttunut Maria Tyyster on vuoden 2014 tangokuningatar. Kimmo Hölkki ja Sami Kurki ovat lappeenrantalaisille tutun Suuret setelit -bändin jäseniä. Tyyster kertoo esiintyneensä Suurten setelien kanssa jonkun kerran, mutta tälle kokoonpanolle Kolmen lyhdyn keikka oli ensiesiintyminen. — Sami on miun entinen pomo. Hänen kanssaan on tehty joitakin musiikkijuttuja yhdessä. Ajateltiin, että mennään pubiin soittelemaan ja pyydettiin Kimmo mukaan. — Mutta tällä samalla porukalla aiotaan tehdä keikkaa myöhemminkin. Maria Tyyster asuu nykyään Säkylässä ja saa lapsen kolmen viikon kuluttua. Sitä ennen hänellä on vielä kolme esiintymistä. — Sen jälkeen vappuna keikoille taas ja ensi kesänä kesäteatteriin Mäntyharjulla, Tyyster kertoo. Tyyster ihmetteli aihetta myös Instagramissa. Hän postasi oheisen upotuksen kuvan saatesanoilla "ilmeeni, ku en enää tajua mitä tapahtuu". Lue koko uutinen:

