Etelä-Saimaa: Maakunta valkeni —ainakin toistaiseksi Etelä-Karjalaan on tullut kaivattua lunta — ja teille tuppurakeli. Ilmatieteen laitoksen varoituksen mukaan ajokeli on maakunnassa huono lumi- tai räntäsateen vuoksi. Ennusteen mukaan Etelä-Karjalassa sataa lunta tai räntää yöhön asti. Paikoin sateessa on muutaman tunnin tauko illansuussa. Lämpötila on yöhön asti plussan puolella tai nollassa, mutta tiistaista alkaen on pikkupakkasta, joten lumipeite todennäköisesti pysyy. Lisää lunta on lähipäivinä luvassa niukasti. Lue koko uutinen:

