Etelä-Saimaa: Lemi pyytää Kotalahden leirikeskuksesta 134000 euroa Kotalahden leirikeskuksen kiinteistön alin myyntihinta on 134 000 euroa. Näin päätti Lemin kunnanhallitus maanantaina. Uimin seudun kyläyhdistys on vuokrannut Kotalahden leirikeskuksen kiinteistöä, eli entistä koulua ja rantasaunoja kunnalta vuodesta 2010 lähtien. Kotalahti toimii uimilaisten kylätalona, ja toimintaa pyöritetään talkootyöllä. Siellä järjestetään muun muassa jumppia ja muita tapahtumia. Kyläyhdistys on vuokrannut Kotalahtea yksityisille kokous- ja juhlapaikaksi. Kyläyhdistyksen sihteerin Miia Haikon mukaan yhdistys on kertonut kunnalle olevansa kiinnostunut ostamaan kiinteistön, jotta se säilyisi kyläläisillä. — Hinta on aika korkea tällaiselle kyläyhdistykselle. Meidän pitää tehdä päätös asiasta lähiviikkoina, Haiko sanoo. Lue koko uutinen:

