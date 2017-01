Uutinen

Etelä-Saimaa: Lähiruokabuumi tuli jäädäkseen — Luumäellä aukeaa uusi tilamyymälä Mustan lampaan maatilalla Luumäellä suunnitellaan nyt tienviittoja. Ihmisten on löydettävä perille ensi lauantaina, kun tilalla vietetään oman myymälän avajaisia. — Ehkä tienvarteen tulee heinäpaali, jonka kyljessä on tilan nimi, Jussi Nurkka pohtii. Jussi Nurkka ja Inkeri Tyrväinen pitävät luumäkeläistä maatilaa, jonka päätuote on luomukaritsan liha. Tilan toiminta on vielä lähtökuopissa. Pariskunta haluaa myydä lihan suoraan kuluttajille parantaakseen pienen tilan kannattavuutta. Suunnitelmia ja haaveita riittää, haasteena on kuitenkin kuluttajien tavoittaminen. Alan tutkijoiden viesti ainakin on rohkaiseva — heidän mukaansa lähiruoan suosio on vakiintumassa trendistä pysyväksi ilmiöksi. Lähiruokamarkkinoita tutkittiin kaksivuotisessa LähiSos-hankkeessa (Lyhyet läheiset ketjut – lähiruoka ja sosiaalinen pääoma). Turun Yliopiston, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun toteuttamassa selvityksessä haastateltiin lähiruuasta kiinnostuneita kuluttajia. Hankkeen projektipäällikkö Leena Erälinna korostaa sosiaalisen median ja netin roolia lähiruokabuumin mahdollistajana. Se on auttanut tuottajia ja kuluttajia löytämään toisensa. Myös Mustan lampaan maatila myy tuotteitaan Facebookissa toimivan REKO-lähiruokarenkaan kautta. Järjestelmä toimii niin, että tuottajat ilmoittavat Facebook-ryhmässä, mitä he tarjoavat asiakkaille. Ryhmään kuuluvat ihmiset kertovat kommenteissa, mitä he haluavat ostaa, ja säännöllisesti tapahtuvissa tapaamisissa tavara vaihtaa omistajaa. Erälinnan mukaan Suomessa on jo toistasataa REKO-lähiruokarengasta. Hän kuvaa REKO-renkaiden kasvua räjähdysmäiseksi. Tuore selvitys vahvistaa, että lähiruokaa ostaville kuluttajille on tärkeää tuntea ruuan alkuperä. Monet haluavat tietää eläinten elinolosuhteista, ja tuottajien kohtaaminen on tärkeää luottamuksen syntymisen kannalta. Jussi Nurkka mainitsee, että kuluttajan kohtaaminen on palkitsevaa myös tuottajalle. Asiakkaiden kanssa keskustellaan ruuanvalmistuksesta ja myöhemmin myyjä saa kuulla, kuinka niksit onnistuivat keittiössä. — Se on hyvin erilaista kuin vain tuottaa massaa teurastamolle. Lähiruoan kysynnän kasvu on synnyttänyt viime vuosina aivan uusia tuotantomalleja. Niitä esitellään LähiSos-hankkeen tuottamassa Lähiruoka koukuttaa -verkkojulkaisussa. Eräs malli on kumppanuusmaatila, jonka kuluttajat perustavat itse. Herttoniemen ruokaosuuskunta hallinnoi tällaista hanketta Vantaalla. Siinä kaupunkilaiset ovat hankkineet yhdessä pellon ja palkanneet työvoimaa huolehtimaan sen viljelystä. Näin urbaanit kuluttajat tietävät täsmälleen, mistä ruoka tulee. Toisessa mallissa kuluttajat ostavat netissä ennakkoon osuuden tuottajan sadosta. Ajatuksena on tukea paikallista pientuottajaa ja edistää lähituotannon kehittämistä. Kolmannessa mallissa lähiruokayrittäjät organisoivat yhdessä kumppanuusmaatilan. Erälinna selittää, että mallissa pienet maatilat, jotka eivät olisi yksin elinkelpoisia, yhdistävät resurssinsa. Kukin esimerkiksi omistaa omat eläimensä, mutta pellot ja eläimet voidaan hoitaa yhdessä. Erälinna myöntää, että malli vaatii paljon sopimista ja edellyttää henkilökemioiden toimimista. LähiSos-hakkeen rahoittajia ovat Maa- ja metsätalousministeriön Ruokaketju sekä MTK. Mustan lampaan maatilan avajaisia vietetään lauantaina 4. helmikuuta kello 11-16 osoitteessa Uronkuja 65. Lue koko uutinen:

