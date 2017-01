Uutinen

Etelä-Saimaa: Heikki Luukkanen kiistää Imatran demareitten eripuran: Tämä on demokratiaa Imatran kaupunginvaltuuston SDP:n ryhmän puheenjohtaja Heikki Luukkanen tyrmää ex-valtuutettu Sari Pöyhösen väitteet demareitten ”äärimäisestä eripuraisuudesta”. — Ei vallitse eripura, Luukkanen sanoo. — Sosiaalidemokraateilla on pitkäaikaisin kokemus järjestötoiminnasta ja se perustuu demokratiaan. Yhtään päätöstä ei tehdä ilman enemmistön tahtoa. Meillä keskustellaan niin paljon kuin keskusteltavaa on. Jos on eriäviä mielipiteitä, sitten pyritään neuvottelemaan, tai äänestetään. Luukkasen mukaan demarit muodostavat kantansa asioihin yhteisissä kokouksissa. — Jos ei osallistu järjestöjensä toimintaan, turhaan nurkan takaa huudella. Henkilön, joka ei ole käynyt järjestöelämässä kuin kurkistamassa, on hyvin vaikea sanoa, mitä tämä homma on. Muutoin hän ei halua kommentoida Pöyhösen näkemyksiä. Lue koko uutinen:

