Uutinen

Etelä-Saimaa: Erja Lyytinen uuden levyn tiimoilta Imatralle — ”Mukava tulla tuttuun kaupunkiin, jossa on vankka fanikunta” Blueskitaristi ja laulaja Erja Lyytisellä pitää kiirettä. 3-vuotiaiden kaksospoikien äidiltä tulee pitkästä aikaa uusi studiolevy — lähes viiden vuoden tauon jälkeen. Stolen Hearts julkaistaan 3. helmikuuta. Kuun alussa alkaa laaja Suomen kiertue. — Cd:t saapuivat jo. Se on aina hieno juttu. Valmistusprosessi on tietysti ollut pitkä; studioaika, biisinteko ja kaikki. On äärimmäisen hienoa kun sen saa päätökseen, Lyytinen fiilisteli perjantaina. Levynteko oli Lyytisen mukaan vapauttava kokemus. Hän halusi rikkoa vanhoja kaavoja ja ottaa täyden vetovastuun levynteosta. — Aikaisemmin levyt on tehty lähinnä Helsingissä omassa kotistudiossani. Tutuissa miljöissä siis. Nyt kävin ihan uudessa studiossa Helsingissä. Se osoittautui kivaksi uudeksi mestaksi. Stolen Heartsin tekemiseen osallistui myös paljon uusia ihmisiä. — Eri äänittäjiä käytin. Bändikin on erilainen. Basisti ja rumpali eivät ennen ole soittaneet kanssani levylle, nyt oli ensimmäinen kerta. Edellisestä studiolevystä kyllä olikin jo niin pitkä aika, että pitikin uudistua. Lyytinen toteaa, että sanotukset ovat uudella levyllä raskaampia ja syvempiä. — Johtunee siitä, että henkilökohtasessa elämässä on tullut käytyä tietty vaihe läpi. Aika paljon laitan fiiliksiä biiseihin. En kerro sanoituksissa kuitenkaan mitään koko totuuksia. Enemminkin olen tarinankertoja, mutta musiikki ilmentää paljon. — Haalin levylle vanhoja biisejä myös vuosien varrelta. Yksi kappale on niinkin vanha, että se sai aiheensa vuodelta 2004. Opiskelin tuolloin Los Angelesissa, mutta nyt vasta sain muokattua biisin oikeaan muotoon. Erja Lyytinen Imatralla Kulttuuritalo Virrassa torstaina 2. helmikuuta kello 19. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/30/Erja%20Lyytinen%20uuden%20levyn%20tiimoilta%20Imatralle%20%E2%80%94%20%E2%80%9DMukava%20tulla%20tuttuun%20kaupunkiin%2C%20jossa%20on%20vankka%20fanikunta%E2%80%9D/2017521844089/4