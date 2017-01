Uutinen

Etelä-Saimaa: Englantilaisen megabändin fanit ihastuivat lappeenrantalaispubin tunnelmaan — katso Kolmessa lyhdyssä kuvattu video täältä Lappeenranta on saanut huomiota yllättävältä taholta. Yli 100 miljoonaa levyjä myyneen englantilaisen rockyhtye Dire Straitsin fanisivuilla Facebookissa jaetaan ravintola Kolmessa lyhdyssä kuvattua videota. Videolla lappeenrantalaislähtöinen tangokuningatar Maria Tyyster tulkitsee yhtyeen kappaleen Water of Love. ”Hieno esitys suomalaiselta triolta ja tangolaulajalta. Mahtava tunnelma vanhassa ja perinteikkäässä suomalaisessa pubissa" päivityksessä kirjoitetaan. Video on ilmeisesti kuvattu 20. tammikuuta, kun Tyyster esiintyi ravintola Kolmessa lyhdyssä. Vuonna 1977 perustetun Dire Straitsin fanisivulla on Facebookissa 326 000 tykkääjää, ja video on saanut paljon huomiota sivulla. Maanantaiaamuun mennessä siitä oli tykätty yli 400 kertaa ja jaettu 70 kertaa. Ensimmäisenä asiasta kertoi Rumba-lehti. Muokattu kello 16.28: Korjattu uutisen ja otsikon virheellinen tieto, että videota olisi jaettu yhtyeen virallisilla sivuilla. Videota jaetaan yhtyeen fanisivulla, jonka tunnus on @DireStraitsOfficial. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/30/Englantilaisen%20megab%C3%A4ndin%20fanit%20ihastuivat%20lappeenrantalaispubin%20tunnelmaan%20%E2%80%94%20katso%20Kolmessa%20lyhdyss%C3%A4%20kuvattu%20video%20t%C3%A4%C3%A4lt%C3%A4/2017237/4