Etelä-Saimaa: Tiilikaisen lähtö aiheuttaa Etelä-Karjalaan ministerivajeen — Kuka voisi ponnistaa maakunnan uudeksi huippunimeksi? Kimmo Tiilikainen (kesk.) ilmoitti viikko sitten vaihtavansa kunnallisvaaleissa vaalipiiriä Kaakkois-Suomesta Helsinkiin. Keskustalaisen maatalous- ja ympäristöministerin lähtö ei ehkä ole jättiyllätys, mutta se on Etelä-Karjalalle menetys. Alueen erityispiirteet tuntevasta ministeristä olisi hyötyä. Tiilikaista on lähestytty niin ympäristö- kuin lentokenttäasioissa. Ministeri tuhoaisi uransa, jos hän vetäisi kotiinpäin, mutta viestinviejäksi hänestä on. Uutta ministeriä Etelä-Karjalasta ei ole helppo löytää. Nykyisistä kansanedustajista potentiaalia on eniten Anneli Kiljusessa (sd.). Etelä-Karjalan äänikuningatar istuu eduskunnassa neljättä kautta, tuntee sosiaali- ja terveyspolitiikan ja toimi pitkään sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtajana. Siitä huolimatta pestit ovat menneet sivu suun. Joko ministerinsalkut ovat olleet jaossa väärään aikaan tai sitten Kiljunen ei ole onnistunut vakuuttamaan muita osaamisestaan. Hänen ulosantiaan on ajoittain moitittu epäselväksi. Muilla paikallisilla kansanedustajilla matkaa ministeriksi lienee vielä Kiljusta enemmän. Ministeriksi valitaan tyypillisesti kokenut kolmannen kauden kansanedustaja. Hän on ehkä kerännyt asiantuntemusta jonkin valiokunnan puheenjohtajana. Parhaassa tapauksessa ministeri on asioita nopeasti omaksuva supertähti. Neuvottelutilanteissa hän ajaa oman puolueensa asiaa, mutta herättää kunnioitusta yli puoluerajojen Myös keskikastilainen voi onnistua korkealla työmoraalilla, hyvillä sosiaalisilla taidoilla ja pienellä tuurilla. Varsinkin keskustalaisia aluepolitiikka auttaa, sillä puolue haluaa, että ministerit tulevat ympäri Suomen. Jos pitkästä kansanedustajaurasta huolimatta jää rannalle, syynä on luultavasti kykyjen puute tai se, ettei niitä ole huomattu. Kenestä voisi tulla maakunnan uusi huippunimi seuraavissa eduskuntavaaleissa?

