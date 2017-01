Uutinen

Etelä-Saimaa: TTT Riga tyrmäsi raihnaisen Catzin Latviassa, eroa 57 pistettä TTT Riga oli täysin omaa luokkaansa Catzia vastaan koripallon Latvia—Viro-liigan ottelussa. Sarjan hallitseva mestari jatkoi kotiparketillaan siitä mihin lauantaina jäi, eikä loukkaantumisten runtelemasta lappeenrantalaisjoukkueesta ollut riikalaisten hidastajaksi, saati pysäyttäjäksi. TTT Riga voitti Catzin lukemin 98—41 (45—20). — Bensamme loppui lauantain ottelussa, kun olimme neljä pistettä häviöllä viisi minuuttia ennen loppua. Tavallaan siitä se jatkui nyt. Sitten se on tuollaista, kun on muutenkin energia vähissä ja tulee vielä huono heittopäivä, Catzin päävalmentaja Mika Haakana totesi. Catz pelasi Latviassa ilman loukkaantuneita Valencia McFarlandia ja Roosa Kososta, joiden lisäksi sunnuntaina oli sivussa Meriem Eerikinharju, joka loukkaantui lauantain ottelun lopulla. Sunnuntain ottelu lähti lappeenrantalaisten kannalta väärään suuntaan alusta alkaen, sillä TTT Riga voitti jo avausjakson 20—8. Lisäksi Catzin peliä rajoittivat aikaiset virhevaikeudet, sillä Elena Reshetkolla, Chandrea Jonesilla ja Camilla Grönbergilla oli kolme virhettä jo 15 minuutin jälkeen. Jones sai neljäntensä vain kaksi minuuttia myöhemmin. Lisäksi Miina Lapila jätti ottelun kesken ennen puoliaikaa, kun sai kovan iskun selkäänsä. Samaan aikaan TTT Rigan peli rullasi 11 pelaajan rotaatiolla. — Tämän vuoden Riga on tosi vahva. Tämä ottelu korosti sitä, että lauantain suorituksemme oli tosi hyvä. Peräkkäisinä päivinä pelaaminen on tosi haastavaa noin hyvää joukkuetta vastaan, varsinkin meidän tilanteessamme pienellä porukalla, Haakana sanoi. Catzin ilonaiheeksi voi lukea Lotta Hämäläisen yli 22 minuutin peliajan. Hämäläinen on hiljalleen kuntoutumassa loukkaantumisista, jotka ovat pitäneet hänet pitkään sivussa tositoimista. Catzin kausi jatkuu ensi viikonloppuna Lappeenrannassa niin ikään Latvia–Viro-liigan merkeissä, kun sen vieraaksi saapuu riikalainen RSU. Juttua muokattu klo 16.31: Lisätty Catzin päävalmentajan Mika Haakanan kommentteja. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/29/TTT%20Riga%20tyrm%C3%A4si%20raihnaisen%20Catzin%20Latviassa%2C%20eroa%2057%20pistett%C3%A4/2017121843161/4