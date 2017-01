Uutinen

Etelä-Saimaa: Starboxin bloggareiden vinkit uuteen viikkoon: Juustokakkushotit, Daim-mascarponevaahto ja nakki-juustosarvet Starbox.fi:n bloggaajat kertovat taas parhaat vinkkinsä uuteen viikkoon. Tällä kertaa resepteissä on sekä makeita että suolaisia herkkuja, siis jokaiselle jotakin. Katalogi-blogin Katariina Hostikka on leiponut juustosarvia, joihin hän on valinnut täytteeksi nakkeja ja juustoa. —Ne sopivat tarjottavaksi melkeinpä tilanteessa kuin tilanteessa, arjesta juhlaan ja juhlan jälkeen, Katariina sanoo. Astetta ruokaisampien nakki-juustosarvien ohjeen voit lukea täältä. Ruokabloggari Sanja Alisic tarjoaa lukijoilleen veikeän juustokakkushottien reseptin. Juustokakkushotti on pieni ja makea, ja se on täydellinen jälkkäri, jonka teossa tarvitaan niin piparkakkuja kuin manteleita, rommia unohtamatta. Sanjan reseptin voit lukea täältä. Smiling Forever -blogin Suvi Parkkinen rakastaa erilaisia jälkiruokia. Viime viikonloppuna Suvi kokeili Daim-mascarponevaahtoa, jonka valmistus käy nopsaan ja helposti. Lisäksi tämä herkku vie makeannälän. Suvin ohjeen Daim-mascarponevaahtoon voit lukea täältä. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

