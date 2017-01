Uutinen

Etelä-Saimaa: Puheterapiaan on vaikea päästä terapeuttipulan vuoksi Puheterapeuteista on kova pula Etelä-Karjalassa ja koko maassa. Puheterapiaa tarvitseva voi joutua odottamaan pitkään, ja monet jäävät ilman. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote) on yhdeksän tointa puheterapeuteille, mutta niistä vain seitsemän on täytetty, sanoo Eksoten työ- ja toimintakuvun osaamiskeskuksen palvelupäällikkö Tuomas Yliruka. — Akuutit tilanteet on pystytty hoitamaan. Esimerkiksi syöpäleikkauksen jälkeen potilas voi tarvita nopealla aikataululla puheterapeutin antamaa nielemiskuntoutusta. Tilannetta pahentaa se, että myös yksityisellä puolella puheterapeutteja on liian vähän. Puheterapeuttiliiton toiminnajohtaja Heta Piirto sanoo, että pula helpottaisi, jos puheterapeutiksi opiskelevien vuosittaiset aloituspaikat tuplataan 240:een. Lue koko uutinen:

