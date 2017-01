Uutinen

Etelä-Saimaa: Pakkaa eväät mukaan piknikille — lumi tai lumettomuus ei ole este talviretkeilylle Kevät on talvisen ulkoilun sesonkia. Talvisen reippailun tauolla tai sen jälkeen maistuvat kuumat ja muhkeat retkieväät. Pakkaa termokseen höyryävää keittoa tai kääräise folioon lämpimät leivät. — On hämmästyttävää, miten nopeasti metsä vaikuttaa mieleen. Jo lyhyelläkin luontoretkellä huomaa, miten stressi ja kiire katoavat, sanoo Luonto liikuttamaan -hankkeen projektipäällikkö Kati Vähäsarja. Metsään voi hyvin mennä talvellakin. Varsinkin nyt, kun lunta on vähemmän tai maa on jopa täysin lumeton, on metsässä kulkeminen vaivatonta. Vähäsarja muistuttaa, että vaikka kaupungissa kadut olisivat loskaisia, luonnossa sitä ei huomaa. — Varsinkin pakkaspäivänä luonto on ihan älyttömän kaunis, oikea talven satumaa, Vähäsarja sanoo. Usein oma lähimetsä tarjoaa loistavat puitteet luontoretkelle. Kun jaksaa nähdä vähän vaivaa, voi luonnon helmaan loihtia hienon talvipiknikin. — Perinteiselle makkarapaketille on olemassa paljon vaihtoehtoja. Kun valmistelee etukäteen, voi retkelle saada mukaan ihan kunnon aterian. Lämmin ateria ei aina vaadi edes retkikeitintä tai nuotiota. Täytetyt voileivät ja termospulloon pakattu lämmin keitto ovat käteviä ulkona nautittavia lounaita. Uunista tulevan laatikkoruoankin voi pakata retkelle mukaan, kunhan vain vuoraa astian hyvin foliolla ja sanomalehdellä. Onnistuneen luontoretken takaavat istuma-alustat ja säänmukaiset varusteet. Vaikka taivaalta tulisi vettä tai lunta, ei ole este luontoretkelle. Se on vain varustelukysymys. Lue koko uutinen:

