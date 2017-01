Uutinen

Etelä-Saimaa: Mäntylän hylätyllä sairaala-alueella on pitkä historia, 1880-luvulla siellä värjättiin lankoja ja kudottiin itämaisia mattoja Tyhjilleen jääneen Mäntylän sairaalan vuonna 1914 valmistunut rakennus on joutunut rankan ilkivallan kohteeksi. Melkein kaikki ikkunat ovat rikki ja ikkuna-aukkoja on peitetty levyllä. Käytävällä makaa sairaalasänky ylösalaisin. Ovien vihreä maali irtoaa isoina paloina. Myös yhden huoneen seinään spraylla maalatusta teoksesta on hilseillyt sinisiä ja punaisia hiutaleita lattialle. Mäntylän sairaala-alueen rakennusten vandalisointi ja alueen pusikoituminen harmittavat Marko Hyppästä. Hän osti alueelta navetan ja kolme muuta talousrakennusta vuosi sitten. Nyt Hyppänen remontoi navettaan tiloja hautakivikaivertamolleen. — Näissä rakennuksissa viehätti se, että ne ovat kuosissaan, vaikka naapurissa räjäytellään ja junat jyristävät ohi. Vanhojen rakennusten lisäksi Hyppästä viehättää alueen käsityöläishistoria. Tilalla on toiminut Matti Rynön värjäämö 1880-luvulla. Rynö, joka muutti sukunimensä Rynéniksi, opiskeli värjäämistä Pietarissa. Hän myös matkusti nykyisen Turkin alueelle opettelemaan itämaisten mattojen kutomista ja toi taidon Lappeenrantaan. Kun Rynén siirsi yrityksensä Juomasillasta Palloon, torppaan perustettiin Lappeenrannan ensimmäinen kunnalliskoti. Mäntylän sairaala-alueella on rakennuksia eri vuosikymmeniltä: vaivaistalosta moderniin 1960-luvun sairaalarakennukseen. Sairaalarakennukset jäivät tyhjilleen 2000-luvun alussa.

