Etelä-Saimaa: Imatran neonvihreä vesi on peräisin kaukolämmön väriaineesta — ympäristölle ei haittaa, katoaa parissa päivässä Imatralla on viikonloppuna kummasteltu vihreäksi värjäytynyttä vettä, jota löytyi Meltolasta Riikolankadulta. Tien kahta puolta ojassa on neonvihreää vettä. Mysteerisen väriaineen on arveltu olevan peräisin kaukolämpölaitokselta, mutta Meltolassa ei ole kaukolämpöverkkoa. Imatran Lämmön päivystäjä Pauli Akkila kertoo, että kyse on asiakkaalle luovutetusta pienestä erästä lämpölaitoksen väriä. Kaukolämpövesi värjätään vihreäksi, jotta mahdolliset vuodot onnistutaan paikallistamaan. Myös asiakas käytti väriä vuodon paikallistamiseen. Piha- ja sadenvesien mukana väriainevesi on valunut ojaan. Akkilan mukaan vihreä vesi ei aiheuta vaaraa luonnolle, ympäristölle, ihmisille tai eläimille. Väri on ympäristöystävällistä ja verrattavissa elintarvikeväriin. Jos sitä joutuu käyttöveden sekaan, juomista ei suositella, vaikka siitä ei aiheudu mitään vahinkoa. Muuten vihreää vettä voi käyttää huoletta. — Ojasta vihreä väri katoaa parissa päivässä, jos vedessä on vähänkin virtausta, Akkila arvioi. Lue koko uutinen:

