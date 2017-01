Uutinen

Etelä-Saimaa: SaiPan rynnistys jäi tuloksettomaksi Hämeenlinnassa SaiPa koki uuden takaiskun jääkiekkoliigan pudotuspelipaikkajahdissaan lauantaina. Joukkue jäi kohtuullisesta peliesityksestään huolimatta ilman pisteitä, kun Hämeenlinnan Pallokerho otti siitä kotivoiton lukemin 3—2 (1—1, 2—1, 0—0).SaiPa nousi ottelussa 1—0-tappioasemasta 2—1-johtoon ylivoimilla Brock Trotter–Curtis Hamilton–Kim Strömberg-akselin ansiosta.Avauserän lopulla Trotter lapioi ylivoimalla takakulmalta 1—1-tasoitusmaalin Hamiltonin ja Strömbergin alustuksesta.Toisessa erässä Hamilton sai kunnian viedä SaiPan ylivoimalla johtoon, kun Trotter viipaloi kentän hyvällä poikkisyötöllään.HPK nousi kuitenkin johtoon vielä toisen erän aikana, kun Manninen teki illan toisensa ja veteraani Niko Kapanen iski voittomaaliksi jääneen 3—2-osuman.SaiPa on hävinnyt neljä viidestä viime ottelustaan. Joukkue on jääkiekkoliigassa toiseksi viimeisenä. SaiPan seuraava ottelu on torstaina, kun se isännöi Lahden Pelicansia. Lue koko uutinen:

