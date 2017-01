Uutinen

Etelä-Saimaa: SDP jätti naispaikan täyttämättä - Imatran YH-rakennuttajan hallituksessa ei ole nyt ainuttakaan naista Tasa-arvolain vaatimukset koskevat nykyään myös kaupunkiyhtiöitä. Jatkossa vähintään 40 prosenttia kuntien omistamien osakeyhtiöiden hallituksen jäsenistä on oltava miehiä ja naisia. Asiasta saatiin tammikuussa Korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätös. Uusi vaatimus tuo muutospaineita esimerkiksi Imatralle. Tällä hetkellä kaupungin tytäryhtiöistä vain yksi täyttää tasa-arvolain vaatimukset. Imatran seudun yritystilayhtiön viidestä hallituksen jäsenestä kaksi eli 40 prosenttia on naisia. Muissa yhtiöissä naisia on vähemmän. Ääriesimerkki on Imatran YH-rakennuttajan hallitus, jossa ei ole tällä hetkellä ainuttakaan naisjäsentä, koska SDP ei nimennyt aikaisemmin hallituksessa istuneelle Tiina Wilén-Jäppiselle seuraajaa. Sopivien ehdokkaiden puutteesta ei ole kyse, vaan lähinnä käytännön aikatauluista, sanoo SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Heikki Luukkanen (sd.). Vaikka seuraaja olisi nyt nimetty, valinta olisi vahvistettu vasta myöhemmin YH-rakennuttajan yhtiökokouksessa. Uusi jäsen olisi tuskin ennättänyt osallistua yhteenkään kokoukseen ennen vaalikauden päättymistä. Luukkasen mukaan uutta jäsentä ei haluttu nimetä siitäkään syystä, että tasa-arvovaatimuksen takia tarkastelu olisi todennäköisesti täytynyt laajentaa koskemaan kaikkia jäseniä, ja hallituksen kokoonpano olisi mennyt kokonaan uusiksi. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/28/SDP%20j%C3%A4tti%20naispaikan%20t%C3%A4ytt%C3%A4m%C3%A4tt%C3%A4%20-%20Imatran%20YH-rakennuttajan%20hallituksessa%20ei%20ole%20nyt%20ainuttakaan%20naista/2017521838286/4