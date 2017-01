Uutinen

Etelä-Saimaa: Rauhan asunto- ja rakennusmessut käyntiin: mukana yli sata näytteilleasettajaa Kaksipäiväiset Asunto & rakentaja -messut käynnistyvät tänään Lappeenrannan Rauhassa Holiday Club Saimaan tiloissa. Ovet ovat avoinna messuvieraille lauantaina ja sunnuntaina kello 10–17. Näytteilleasettajia on mukana eri puolelta Suomea niin paljon kuin tiloihin mahtuu, runsas sata. Messujen kävijämäärä on vakiintunut yli kymmenen vuoden aikana 2 500–3 000:een, kertoo messupäällikkö Kari Pulkkinen. Samaa odotetaan nytkin. Pulkkisen mielestä kävijämäärä ei ole kuitenkaan se ratkaisevin asia. Messujen onnistumisen ratkaisevat muut seikat. — Tärkeintä on tunnelma ja kohtaamiset. Se, että kävijät saavat vastauksia kysymyksiinsä ja sitä, mitä olivat hakemassa, Pulkkinen sanoo. Tietoa, tuotteita ja neuvoja on saatavilla kodin pieniin ja suuriin parannuksiin, uudisrakentamiseen ja remontointiin, kodin tekniikan uusimiseen ja muun muassa sisustamiseen. Lue koko uutinen:

