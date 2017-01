Uutinen

Etelä-Saimaa: Rakuunasoittokunta konsertoi viidesti Etelä-Karjalassa keväällä Rakuunasoittokunta avaa kevätkautensa esittelemällä itsensä. Sotilaan sydän -konsertti kertoo 34 erilaisen muusikon tarinoita näitä koskettavan musiikin kautta. — Idea syntyi ajatuksesta nostaa esille sotilasmuusikkouden henkilökohtaisempi puoli, kapellimestari ja musiikkiyliluutnantti Aino Koskela kertoo soittokunnan tiedotteessa. Mikä sitten soi sotilasmuusikon sielussa? Koskelan oma valinta on itse sävelletty orkesterirunoelma, jonka pohjana on Oskar Merikannon Reppurin laulu. — Isäni isoisän kotitalo sijaitsi aikanaan Lappeenrannassa Tykissä. Juureni ovat vain osittain eteläkarjalaiset, mutta olen aina tuntenut syvää kotoisuutta kuunnellessani laulun haikean kaipaavaa melodiaa ja kaunista karjalan kieltä. Sotilaan sydän -konsertissa Rakuunasoittokunta esiintyy sekä soitinryhmittäin että kokonaisena orkesterina. Konsertin ohjelmalehtisessä on esittely kaikista soittokunnan soittajista. Orkesteri konsertoi avauskonsertin jälkeen keväällä vielä neljästi Etelä-Karjalassa. Kaikki konsertit ovat Lappeenrannassa, ja kahdessa soittokunta esiintyy yhdessä kaupunginorkesterin kanssa. Konserttien solisteina on maakunnassa tuttuja laulajia: Jyrki Anttila ja Jonna Imeläinen maaliskuussa, Marjukka Tepponen ja Kevin Greenlaw sekä Arja Koriseva toukokuussa. Lue koko uutinen:

