Etelä-Saimaa: Parikkalan Patsaspuistoon kerätään yhteisörahoitusta — taidekirjan ja äänilevyn tuloilla katetaan puutarhanhoidosta ja patsaiden kunnostuksesta kertyviä kuluja Parikkalan Patsaspuistoon kerätään yhteisörahoitusta. Asiasta kertovat puistopehtoorit Atte Paju ja Kimmo Heikkilä tiedotteessa. Tavoitteena on kerätä rahaa taidekirjan ja äänilevyn julkaisukustannuksiin. Myyntitulot käytetään Patsaspuiston hyväksi. Rahoituskampanja toteutaan Mesenaatti-palvelun kautta helmikuun aikana. Tuloilla katetaan muun muassa puutarhanhoidosta ja patsaiden kunnostuksesta aiheutuvia kuluja. Toisena tärkeänä tavoitteena on Patsaspuiston luojan Veijo Rönkkösen elämäntyön vaaliminen, dokumentointi ja tunnetuksi tekeminen. Secret Garden — Salainen puutarha -kirjassa esitellään Rönkkösen valokuvia. Hän otti filmikameralla niin sanottuja kaksoisvalotuskuvia, joissa hän kuvasi, yleensä talvella, itsensä jooga-asennossa valkoista valaistua lakanaa vasten. Seuraavana kesänä hän kuvasi rullan uudelleen. Kohteena olivat oman puutarhan kukat. Vuonna 2015 puistossa konsertoi amerikkalainen Tony Gerbe, joka yhdisti improvisoidussa konsertissa intiaanien puupuhaltimia, blueskitarointia ja elektronisten kosketinsoitinten äänimaailmaa toisiinsa. Musiikin saama vastaanotto oli hyvä ja Tony Gerbe itse ihastui Patsaspuiston mystiseen ilmapiiriin. Tästä syntyi ajatus säveltää ja julkaista puiston inspiroima musiikkiteos. Puisto ei saa ylläpidon kustannuksiin julkista rahoitusta. Hoito on vierailijoiden lahjoitusten ja tuotemyynnistä saatujen tulojen varassa. Lue koko uutinen:

