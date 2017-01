Uutinen

Etelä-Saimaa: Pöytälätkäliiga parantaa työhyvinvointia pinssiä tehokkaammin Ottaisitko pitkästä palvelusta palkkioksi mieluummin ansiomerkin, kukkamaljakon vai kylpyläloman? Harva pääsee valitsemaan, mutta ne jotka pääsevät, ovat varmasti tyytyväisimpiä. Palkitseminen on osa työhyvinvointiin tähtääviä toimia, joita useimmissa yrityksissä toteutetaan. Lappeenrantalaisessa Flowroxissa tajuttiin, että vanhanaikainen pinssipolitiikka ei toimi, ja koottiin henkilöstöstä yhdeksän hengen porukka miettimään uusia keinoja. Puolessatoista vuodessa yhtiössä on toteutettu 50 erilaista ideaa, 37 on työlistalla ja kahdeksan hylättiin. Järjestetty on muun muassa pöytälätkäliiga, voiteluklinikka, hiihtokoulu, syysolympialaiset ja henkilöstövartti. — Syksyllä oli ajatuksena järjestää ammattikoulun kanssa yhteistyössä renkaidenvaihtomahdollisuus, mutta sitä ei ehditty toteuttaa. Ehkä keväällä sitten, pääluottamusmies Mikko Vaittinen kertoo. Flowrox järjestää maaliskuussa perhepäivän. Sinne on kutsuttu niin työntekijöiden lapset kuin vanhemmatkin. Samaan iltapäivään on tulossa myös yrityksen yrityskylä-yhteistyökumppani eli Myllymäen koulu, joka kerää myyjäisillä rahaa luokkaretkeä varten. Kevään suuri tapaus on hyväntekeväisyysjalkapalloturnaus. Flowroxin henkilöstön aloitteesta nyt toista kertaa järjestettävän turnauksen tuotto menee lasten hyväksi. Eniten työhyvinvointijutut näkyvät kuitenkin työntekijöiden arjessa. Pöytälätkäliiga pyörii työnteon lomassa, ja matsit voi käydä kahvitauolla tai työajalla. Myös toisten harrastukset ovat tulleet tutuksi. Tähän mennessä on ollut mahdollista tutustua työkaverin johdolla ainakin purjehdukseen, golfiin, joogaan, curlingiin, ninjutsuun ja metsästykseen. — Kaikkia ideoita ei ole saatu toteutettua, mutta monia on. Kaikki eivät lähde mukaan toimintaan, mutta suurin osa kyllä, Vaittinen sanoo. Henkilöstöjohtaja Tommi Talasto ihmettelee ajatusta, että työhyvinvointia ei voisi kehittää taloudellisesti haastavina aikoina. — Totta kai voi ja kannattaa, hän sanoo. Tutkimukset nimittäin osoittavat, että työhyvinvoinnin kehittäminen on myös taloudellisesti järkevää. — Hyvinvointia ei kehitetä tyky-toiminnalla vaan johtamista kehittämällä. Pitää haastaa henkilöstö mukaan ja olla rohkeasti erilainen, jopa vähän hullu. On uskallettava ottaa riskejä. Kehittäminen ei vaadi Talaston mukaan suuria rahallisia panoksia. Hyvää viestintää se sen sijaan vaatii. — On ehdottoman tärkeää, että viesti kaikesta, mitä on saatu aikaan, kulkee niin johdolle kuin työntekijöille. Flowroxin työhyvinvointiprojekti on tähän mennessä kehittänyt johtamista ja vähentänyt selvästi sairauspoissaoloja. Henkilöstökyselyn tulokset ovat parantuneet myös selvästi. Jatkossa hanke tulee olemaan globaali, mikä lisää Talaston mukaan haastetta mutta toisaalta antaa mahdollisuuden ajatella jo totuttuja käytäntöjä ihan uudesta näkökulmasta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/28/P%C3%B6yt%C3%A4l%C3%A4tk%C3%A4liiga%20parantaa%20ty%C3%B6hyvinvointia%20pinssi%C3%A4%20tehokkaammin/2017121825226/4