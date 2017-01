Uutinen

Etelä-Saimaa: Luumäen lääkäri- ja sosiaalipalvelut saman katon alle — avajaiset olivat yleisömenestys Luumäen terveysasema muuttui perjantaina hyvinvointiasemaksi. Eilisissä avajaisissa oli heti aamuyhdeksältä paikalla hyvinkin 150 henkeä. Ihmisvirtaa riitti tutustumaan taloon aina puoleenpäivään asti. Hyvinvointiasemalla terveyspalvelut, lääkärien ja hoitajien vastaanotot, hammaslääkäri, laboratorio ja röntgen ovat entisillä sijoillaan. Uutta on, että samalla ovenavauksella pääsee nyt myös perhe- ja sosiaalipalvelujen äärelle, joita ennen piti hakea kunnantalolta. Tilaa niille remontoitiin entisen vuodeosaston paikalle. Uusituista tiloista sijansa saivat myös mielenterveyskuntoutujien ja vammaisten työ- ja päivätoiminta sekä kolmannen sektorin toimijat, kuten erilaiset vertaisjärjestöt. Aivan uutta on palveluneuvoja, joka on tavattavissa ilman ajanvarausta maanantaista torstaihin kello 9—12. Luumäen hyvinvointiasema on Etelä-Karjalan sosiaali ja terveyspiirin (Eksote) seitsemäs. Kun kahdeksas kevään aikana avautuu Taipalsaarelle, sote-palvelut saa alueen kaikissa pikkukunnissa samasta pisteestä. Kaupungeissa toimivat Iso apu -palvelukeskukset sekä lasten ja nuorten talo. Väkeä uusi organisaatio ei tuo lisää, mutta palvelut joustavoituvat. — Ne, jotka tarvitsevat paljon sosiaalipalveluja, tarvitsevat usein paljon myös terveyspalveluja. Ammatillinen yhteistyö sujuu näin helpommin, ja lääkäritkin voivat keskittyä enemmän itse hoitotyöhön, Eksoten Lappeen alueen ylilääkäri Sami Raasakka ja avoterveydenhuollon ylilääkäri Johanna Tulonen-Tapio sanovat. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen muistuttaa, että Luumäen palvelukeskittymä on nyt muutenkin hyvä: hyvinvointiaseman vieressä ovat Kela, apteekki ja kirjasto sekä seurantalo Joukolan tanssit. Lue koko uutinen:

