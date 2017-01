Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaukaan ja Pulpin koulut erityistarkkailussa Lappeenrannan kasvatus- ja opetustoimi ja tilakeskus mietiskelevät parhaillaan Pulpin koulun ja Kaukaan koulun peruskorjausten järkevyyttä. On mahdollista, että kumpaakaan koulua ei peruskorjata vaan oppilaat siirretään muihin kouluihin. — Kyseessä on vaihtoehtojen selvittely. Mitään kantoja ei ole lyöty lukkoon eikä kustannuslaskelmia tehty, kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg kertoo. Kaupungin pitkän tähtäimen investointiohjelmassa Kaukaan koulun peruskorjauksen alkaminen on merkitty vuodelle 2018. Kustannusarvio on 7,3 miljoonaa euroa. Pulpin 4,8 miljoonan euron peruskorjaus on vuorossa vasta 2023. Päätös Pulpin remontista pitää kuitenkin tehdä tänä vuonna, koska Joutsenon koulukeskuksen laajennus ja peruskorjaus on merkitty alkavaksi ensi vuonna. Pulpin oppilaat siirtyisivät sinne, jos omaa koulua ei peruskorjata, ja koulukeskuksen laajennussuunnitelmissa se pitää huomioida. Kaukaan koulu on kulttuurihistoriallisesti merkittävä, suojeltava rakennus. Koulun julkisivu ja vesikatto on tarkoitus uusia ensi vuonna 1,5 miljoonalla eurolla. Kasvatus- ja opetustoimi on nostanut esiin koulun varsinaisen peruskorjauksen järkevyyden. — Näyttäisi siltä, että oppilaat pystyttäisiin sijoittamaan muuallekin. Halusimme pysäyttää peruskorjaushankkeen ja tutkia tarkemmin sen tarvetta. Olisiko kuudelle miljoonalle joku muu kohde, Tuija Willberg sanoo. Willbergin laskelmissa Kaukaan oppilaat mahtuvat Lauritsalaan, Myllymäkeen ja Kimpiseen. — Kaikkiin yksiköihin kävelymatka on alle kolme kilometriä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/28/Kaukaan%20ja%20Pulpin%20koulut%20erityistarkkailussa/2017121837499/4