Uutinen

Etelä-Saimaa: Hakijamäärät englanninkielisiin ohjelmiin laskivat, lukukausimaksujen todelliset vaikutukset nähdään myöhemmin Hakijoiden määrä Saimaan ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin on laskenut. Lappeenrannan teknillisen yliopiston englanninkielisiin maisteriohjelmiin tuli noin 1 200 hakemusta, mikä on noin 29 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Hakijoista ulkomaalaisia on 820, määrä putosi 44 prosenttia edellisestä vuodesta. Saimaan ammattikorkeakoulun englanninkielisiin ohjelmiin tuli noin 1 080 hakemusta, kun vuotta aiemmin hakemuksia tuli noin 1 600 kappaletta. Pudotusta tuli siis noin 34 prosenttia. Luvut sisältävät myös suomalaiset hakijat. Ensi syksynä opintonsa aloittavat, EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelta Suomeen tulevat opiskelijat joutuvat maksamaan lukukausimaksuja. — Lasku johtuu vain ja ainoastaan lukukausimaksujen tulosta, arvelee Lappeenrannan teknillisen yliopiston opintopalveluiden päällikkö Janne Hokkanen. Hän kuitenkin lisää, että lukukausimaksujen todelliset vaikutukset selviävät vasta useiden vuosien päästä. Saimaan ammattikorkeakoulun rehtori Anneli Pirttilä sanoo, että lukukausimaksujen vaikutusta hakijamääriin on vaikea arvioida ennen kuin saadaan valtakunnallisia tilastoja. — Nyt näyttäisi siltä, että lukukausimaksuilla on ollut vähemmän vaikutusta kuin pelättiin. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/28/Hakijam%C3%A4%C3%A4r%C3%A4t%20englanninkielisiin%20ohjelmiin%20laskivat%2C%20lukukausimaksujen%20todelliset%20vaikutukset%20n%C3%A4hd%C3%A4%C3%A4n%20my%C3%B6hemmin/2017121838618/4