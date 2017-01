Uutinen

Etelä-Saimaa: Catz oli aiheuttaa sensaation TTT Rigan vieraana Catz taisteli voitosta TTT Rigan vieraana päätösneljännekselle asti koripallon Latvia–Viro-liigassa. Sen jälkeen tällä kaudella Eurocupin 16 parhaan joukkoon yltänyt riikalaisjoukkue paineli omille teilleen ja voitti 74—59 (33—40). Catz joutui otteluun ilman loukkaantuneita pelintekijäänsä Valencia McFarlandia ja laitahyökkääjä Roosa Kososta, mutta painoi silti TTT Rigan ahtaalle. Catzin päävalmentaja Mika Haakana oli tyytyväinen joukkueensa kolmeen ensimmäiseen jaksoon. — Olihan tämä todella kova suoritus meidän lähtökohdistamme. Olisi ollut sensaatio, jos olisimme pystyneet voittamaan. Riika on selkeästi vahvempi joukkue kuin viime vuonna, Haakana sanoi. Samalla Haakanaa myös harmitti. TTT Rigan kaataminen vierasparketilla oli nyt lähempänä kuin joukkueiden viime kauden kohtaamisissa. — Nyt pelissämme oli meininkiä. Meillä on hyvät mahdollisuudet pärjätä keväälläkin, jos meillä on tällainen taisteluasenne. Catz kohtaa TTT Rigan uudelleen sunnuntaina. Taktinen shakki jatkunee, sillä lauantaina Catz oli avauspuoliskon kuin kotonaan Rigan miespuolustusta vastaan. — Toisella puoliajalla he vetivät kehiin paikkaprässin, josta putosivat miesvartiointiin. Viidellä viittä vastaan -hyökkäyksemme romahti, kun tilanteemme on mikä on Valencian puuttumisen vuoksi. Hienoa, että pystyimme painostamaan tuon tason joukkueen vähän erikoistaktiikkaan, Haakana sanoi. Catz ei selvinnyt taaskaan kolhuitta, sillä Meriem Eerikinharjun nenä murtui ottelun lopulla. Juttua muokattu kauttaaltaan kello 20.56. Lue koko uutinen:

