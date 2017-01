Uutinen

Etelä-Saimaa: Yliopiston suomenkielisiin maisteriohjelmiin ennätysmäärä hakijoita — lukukausimaksujen vaikutus maltillinen Lappeenrannan teknillisen yliopiston suomenkielisiin maisteriohjelmiin tuli yhteensä 1 000 hakemusta. Se on 24 prosenttia enemmän kuin viime vuonna ja samalla kaikkien aikojen ennätys. Suosituimpia ohjelmia olivat työn ohessa opiskeluun suunniteltu tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma, johon tuli 427 hakemusta sekä etäopiskelun mahdollistavat ohjelmat kone- ja sähkötekniikassa. Eniten hakijamäärää kasvatti sähkötekniikka, jossa kasvua oli edellisvuodesta 385 prosenttia. Sähkötekniikka haki ensimmäistä kertaa opiskelijoita myös DIODI-ohjelmaan, joka on jatkoa ajasta ja paikasta riippumatonta oppimista sisältävien ohjelmien kehittämistyölle. Koulutuksesta vastaavan vararehtori Jaana Sandströmin mukaan on selvää, että kysyntä joustavasti toteutetuille opinnoille kasvaa tulevaisuudessa. — Joustavasti toteutetut opintomahdollisuudet ovat yksi LUT:n vastaus opetuksen digitalisaatioon, Sandström sanoo tiedottessa. Suomalaisten hakijoiden määrä kansainvälisiin ohjelmiin kasvoi yli 50 prosenttia. Kansainvälisiin, englanninkielisiin maisteriohjelmiin tuli kaikkiaan 1 210 hakemusta. Viime vuonna vastaava luku oli 1 702. Ensi syksynä voimaanastuvista lukuvuosimaksuista huolimatta ulkomaalaisten hakijoiden määrä laski alle 30 prosenttia, mikä on ennakoitua vähemmän. Yhteensä hakemuksia tuli 71 eri maasta. — Lappeenrannan teknillinen yliopisto oli aktiivisesti mukana jo lukukausimaksukokeilussa, ja niihin kokemuksiin perustuen olemme valmistautuneet hyvin tähän uuteen vaiheeseen koulutuksen kansainvälistymisessä, Sandström kertoo tiedotteessa. Lue koko uutinen:

