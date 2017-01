Uutinen

Etelä-Saimaa: Verkoille lähtenyt kalastaja kateissa Parikkalassa — auto löytyi järven pohjasta Verkoille lähtenyt kalastaja on kateissa Parikkalassa. Kalastajan auto on löytynyt Särkisalmen lahdelta järven pohjasta, mutta onnettomuuden mahdollista uhria ei toistaiseksi ole löydetty. Päivystävä palomestari Arto Suomalainen Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta kertoo, että todennäköisesti kalastaja on lähtenyt autolla viemään verkkoja, mutta on eksynyt sumussa ja ajanut autolla avoveteen. Särkisalmen ränniksi kutsuttu alue on virtapaikka, jonka paikalliset hyvin tietävät, mutta sumussa suuntavaisto voi kadota. Etsintöjä tehdään pumppaamon lähellä. Sukeltajat etsivät miestä vielä hieman ennen kello 21, mutta Suomalaisen mukaan etsinnät oli tarkoitus lopettaa tältä illalta pian, sillä mitään havaintoja uhrista ei ole löytynyt. Sukeltamista jatketaan lauantaiaamuna. Hälytys onnettomuudesta tuli hieman ennen kello 19. Sumu ja pimeys ovat työllistäneet pelastuslaitoksia ihmisten pelastustehtävillä tänään. Esimerkiksi Kerimäellä Savonlinnassa etsittiin 5,5 tuntia miestä, joka eksyi Puruveden jäälle. Mies löytyi hyväkuntoisena, mutta väsyneenä ja kylmissään. Lue koko uutinen:

