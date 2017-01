Uutinen

Etelä-Saimaa: Susi muutti koulukyytejä Parikkalassa — jälkiä on nähty aivan asutuksen liepeillä Parikkalan keskustan liepeillä on ilmeisesti liikkunut viime päivinä susi. Tämän takia on ainakin koulukyytejä järjestelty hieman uusiksi. — Petoyhdyshenkilöltä on minulle tullut tietoon, että sudesta on jälkihavaintoja Tarvassaaresta, Särkisalmesta, Savikummusta, Rautalahdesta, Siikalahdesta, Arkusjärveltä ja Ristimäestä, kertoo Kirjolan koulun rehtori Sarri Aalto. Koululaisten vanhemmille on laitettu asiasta Wilman välityksellä tietoa ja linja-autoreittejä on tietyissä paikoissa muutettu. — Perheiden kanssa on sovittu, että metsätaipaleilla huoltajat saattavat lapset linja-auton hakupaikkojen varteen. Aallon mielestä on hieman epätavallista, että susi liikkuu näin lähellä taajama-aluetta. Hänestä hysteriaan ei ole kuitenkaan aihetta. — Tänne on haettu kolmea sudenkaatolupaa. Riistapäällikkö on pyytänyt meiltä asiasta lausuntoa, ja sellainen laaditaan. Koululaisten vanhemmille on pyritty viestittämään huolellisuuden ja tarkkaavaisuuden merkitystä ulkona liikuttaessa. Lue koko uutinen:

